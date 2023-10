Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Diesdorf - Mathias Taetzsch muss zur Frage nach dem Klassenerhalt nicht lange nach einer Antwort suchen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Die Tischtennis-Oberliga duldet keine Aufsteiger. In der vergangenen Saison zum Beispiel, da musste sich der Post TTV Halle ohne jeglichen Punkte nach nur einer Spielzeit wieder verabschieden. Elektronik Gornsdorf aus Sachsen mühte sich redlich, biss aber ebenso in den sauren Apfel. Nun also zieht die Eintracht aus Diesdorf aus der gemütlichen Verbandsliga in die fünfte Liga Deutschlands hinaus, um was eigentlich zu erreichen? Taetzsch, der Kapitän, will ein konkretes Ziel in der neuen Serie nicht benennen, aber er kann sich mit dem Saisontitel anfreunden: „Aus Freude am Abenteuer“.