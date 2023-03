Der SV Eintracht Diesdorf ist in die Oberliga aufgestiegen. Während Marco Finocchiaro den Verbandsliga-Meister verlässt, freut sich der Rest des Teams auf das Abenteuer in der neuen Saison.

Diesdorf - Bevor Diesdorfs Mathias Taetzsch sein abschließendes Einzel absolvierte, wurde es richtig laut in der Sporthalle am Neuber. Die Spielstätte entwickelte sich am Sonnabend kurzerhand zur Party-Meile, als die Zuschauer den Mallorca-Hit „Mama Lauda“ in „Wer spielt nächstes Jahr Oberliga? Eintracht Diesdorf! Eintracht Diesdorf!“ umdichteten. „Was die Jungs auf die Beine gestellt und wie sie uns unterstützt haben, das hatten wir die ganze Saison so krass noch nicht“, staunte Taetzsch. Für den Kapitän und den SV Eintracht Diesdorf stand zu diesem Zeitpunkt der vorzeitige Aufstieg und die Verbandsliga-Meisterschaft bereits fest. Deshalb nahmen die Feierlichkeiten – auch wenn die Tischtennis- Partie noch nicht beendet war – ihren Lauf.