Richard Köhler hat schon für den TTC Börde in der Oberliga gespielt, nun will er auch für Diesdorf in der Oberliga antreten.

Diesdorf - Mathias Taetzsch war am Montag dieser Woche telefonisch zunächst nicht erreichbar, was ziemlich ungewöhnlich ist für den Kapitän der Diesdorfer Eintracht. Es stellte sich deshalb die Frage, ob er nach dem Blick auf das Tableau der Tischtennis-Verbandsliga sogleich den nächsten Supermarkt aufgesucht und eine Kiste Sekt geordert hat. Denn seiner Mannschaft winkt bereits an diesem Sonnabend ein großartiger Triumph an den heimischen Platten: Diesdorf kann aufsteigen. In die Oberliga. Aus eigener Kraft. Mit zwei Siegen. Dann ist der Spitzenreiter bei nur noch einem ausstehenden Ligaspiel in dieser Saison und drei Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz nicht mehr einzuholen.