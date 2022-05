Eintracht Diesdorf reist 216 Kilometer für das große Ziel

Magdeburg - Es wird also kein Derby, es wird also keine kurze Reise von der Halle Am Neuber zur Halle an der Steinstraße, auch nicht zur Halle am Sportforum in Blankenburg. Die Eintracht aus Diesdorf tritt zu den Spielen in der Oberliga-Relegation die Auswärtsfahrt nach Zeulenroda an, 216 Kilometer sind es bis zur Halle an der Rötleinschule, wo morgen vier Mannschaften um das Startrecht in der kommenden Saison in der fünfthöchsten Liga Deutschlands kämpfen.