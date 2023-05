Magdeburg - Die Preussen und die Fortunen haben sich am Wochenende gegenseitig einen Besuch abgestattet. Und was sie voneinander gesehen haben, hat sie ziemlich beeindruckt. So berichteten MSC-Akteure ihrem Trainer Torsten Marks von einer „sehr couragierten Leistung“, die der SV Fortuna am vergangenen Sonnabend im Stadtderby der Fußball-Verbandsliga gegen den 1. FC Magdeburg II (1:4) gezeigt hat. Und der Trainer der Neustädter, Dirk Hannemann, hatte wiederum gesehen, wie sich die Preussen tags darauf im heimischen Germer-Stadion gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein Vielzahl von Chancen erspielte – diese aber in ihrer Vielzahl auch vergab (0:2). „Wir sind fahrlässig mit unseren Möglichkeiten umgegangen“, resümierte Marks und schlussfolgerte: „Die Chancenverwertung müssen wir verbessern. Aber ich habe auch viele gute Sachen bei meiner Mannschaft gesehen, deshalb bin ich auch zuversichtlich für das Spiel gegen Fortuna.“

