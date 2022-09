Enttäuschung und Ernüchterung beim MSV Börde II

Beobachtete in Ruhe und sah wenig vom MSV Börde II, was ihm Mut machen könnte: Trainer Marcus Bawol.

Magdeburg - Am Ende hat Marcus Bawol die Beobachterrolle eingenommen. Fast kommentarlos und in stoischer Ruhe verfolgte der 35-Jährige am Sonnabend das Geschehen im zweiten Durchgang des Landesklasse-Duells zwischen dem MSV Börde II und dem BSV 79 (0:4). Hatte der Übungsleiter der Gastgeber im ersten Durchgang noch lautstark und gestikulierend an der Seitenlinie gecoacht, hat er es in der zweiten Halbzeit bleiben lassen. Stattdessen beobachtete Bawol – und was er dabei sah, gefiel ihm gar nicht.