Der VfB Ottersleben muss noch einen Schritt bis zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte gehen. Am Sonntag gastiert in der Fußball-Landesliga Nord der TuS Wahrburg am Schwarzen Weg.

Ottersleben - Und nun zur Idealvorstellung: Der Trainer bringt den Geburtstagskuchen mit, in den Katakomben steht der gekühlte Sekt bereit. Die Fans tröten ihre Mannschaft 90 Minuten lang zum Sieg. Zum Abpfiff brechen am Schwarzen Weg die Dämme. Der Diskjockey spielt „We are the champions“ von Queen aus der Konserve. Akteure kippen sich gegenseitig ein kühles Blondes über Kopf und Körper. Wer bitteschön will das an diesem Sonntag nicht erleben nach dem Schlusspfiff der Partie zwischen dem VfB Ottersleben und TuS Wahrburg? Lukas Prenzer jedenfalls will das.