Mehr als 700 Zuschauer, darunter viele mitgereiste Fans, drei Tore und eine ausgelassene Stimmung: Seine erste Saison in der Verbandsliga hat der FCM II in Stendal endgültig mit dem Meistertitel besiegelt.

Illia Ilchenko versucht in dieser Szene, Marc-André Jürgen (r.) den Ball abzunehmen. Doch Ballbesitz hatten auch in Stendal vor allem die Blau-Weißen.

Stendal/Magdeburg - Im ersten Moment nach dem Abpfiff hielt sich die Freude noch in Grenzen bei den Blau-Weißen. „Das habe ich tatsächlich auch so empfunden“, sagte Pascal Ibold, der die U 23 des 1. Magdeburg mit Petrik Sander trainiert. Zu groß war der Vorsprung auf die Verfolger, zu dominant waren ihre Auftritte in dieser Saison, als dass der Abend der endgültigen Entscheidung im Aufstiegs- und Titelkampf die Euphoriewelle bei den Magdeburgern höher schlagen ließ. Jedenfalls in diesem ersten Moment.