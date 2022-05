Es wird spannend für den TTC Börde

Nach der Niederlage in Hettstedt geht es für den TTC Börde am kommenden Sonnabend um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Oberliga.

Marin Kostadinov peilt am Sonnabend mit seiner Mannschaft einen Sieg an.

Magdeburg - Es gibt solche Hallen und solche Platten, in und an denen sich ein Spieler nicht sonderlich wohlfühlt. Jens Köhler kann sich zum Beispiel nicht daran erinnern, wann er jemals beim MSV Hettstedt gewonnen hat. Er hat auch niemanden gefunden, der weiß, ob der TTC Börde sich erfolgreich durch eine dortige Auswärts-Partie geschmettert hat. So passte die 2:8-Niederlage der Magdeburger, die sie am vergangenen Sonntag in der Tischtennis-Oberliga beim MSV erlitten haben, in das Gesetz dieser Serie. Auch wenn sich das Quartett natürlich einen anderen Ausgang vorgenommen hatte.