Als glasklarer Außenseiter ging der USC Magdeburg gegen den Tiergarten ISC, den Tabellenführer der 2. Regionalliga Ost, ins Spiel. Doch dann ereignete sich in der Halle am Hegelgymnasium absolut Unerwartetes.

Erst einmal hatten die Magdeburger in der Partie gegen Tiergarten bis zur Schlussminute geführt. Und dann bedeutete die zweite Führung an dem Nachmittag durch Lukas Moll (am Ball) tatsächlich den Heimsieg.

Magdeburg - Mit zunehmender Spieldauer wurde am Sonnabend immer realistischer, was vor der Partie fast unmöglich erschien. Der USC Magdeburg schnupperte gegen Tabellenführer Tiergarten ISC in der 2. Regionalliga Ost an der großen Überraschung. Als die Berliner dann in der Schlussminute den Ball nicht im Korb unterbrachten, bot sich für die Elbestädter die Chance, das Spiel mit dem letzten Angriff tatsächlich für sich zu entscheiden. Genau das gelang: Lukas Moll, mit 15 Punkten bester Werfer der Gastgeber an diesem Nachmittag, wurde mit dem Treffer zum 67:66 (25:35) Matchwinner. „Ich bin überwältigt, es war eine richtige Energieleistung“, schwärmte Trainer Robert Wendt. Und ergänzte: „Der Stellenwert des Sieges ist riesig.“