Magdeburg - Erst jubelten sie auf dem Platz, dann jubelten sie in der Kabine, wahrscheinlich jubelten sie noch einen langen Samstagabend lang über diesen Erfolg: Der FC Zukunft/MSV 90 Preussen ist als letzter Stadtoberligist ins Halbfinale des Fußball-Stadtpokals eingezogen. Mit 4:1 (2:1) setzte sich die Mannschaft von Trainer Sven Hoffmeister am Sonnabend an der Bodestraße gegen den VfB Ottersleben II (Landesklasse) durch. „Solch eine Leistung, wie wir sie gezeigt haben, geht nur, wenn wir alle Spieler an Bord haben“, berichtete und freute sich der Coach zugleich.