FCM II: Aufgalopp beim Verbandsliga-Spitzenreiter

Magdeburg - Der Laktattest und das Auftakttraining am Montag, dann gleich zwei Einheiten am Dienstag: Mit einem knackigen Programm ist die U 23 des 1. FC Magdeburg in dieser Woche in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Verbandsliga gestartet. „Es geht gleich richtig zur Sache, weil wir nicht viel Zeit haben“, erklärt Trainer Pascal Ibold. Immerhin geht es für die Schützlinge von ihm und Petrik Sander in drei Wochen schon wieder um wichtige Zähler im Titelrennen. Dann starten die Blau-Weißen mit dem Nachholspiel bei Rot-Weiß Thalheim (5. Februar) in die Punktejagd. „Für uns gilt es, die Zeit bis dahin optimal zu nutzen“, sagt Ibold.

