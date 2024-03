Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der 21. Minute legte Eldin Dzogovic den Vorwärtsgang ein. Der Innenverteidiger des FCM lief mit dem Ball durch den gegnerischen Strafraum und war von Arnstadt-Akteur Janes Grünert nur per Foul zu stoppen. Den Elfer für die U 23 des 1. FC Magdeburg verwandelte Lirim Hoxha. Keeper Valentin Henning sprang in die richtige Ecke, doch dem Stürmer gelang ein wuchtiger Schuss ins linke Eck. Mit der Führung war der Bann gebrochen in dieser Oberliga-Partie. Dzogovic’ Offensivlauf war am Sonntag also wegweisend für das 4:0 (3:0) daheim gegen den SV 09 Arnstadt.