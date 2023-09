Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Jonah Fabisch wurde zuletzt für seine Leistungen in der vergangenen Saison belohnt. Nicht nur in den Fan-Foren des Hamburger SV hielt man ihn schon während der Serie für einen außerordentlich talentierten Spieler. Auch der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) weiß die Qualitäten des 22-Jährigen zu schätzen. Fabisch ist nämlich zum besten Spieler der vergangenen Serie in der Regionalliga Nord gewählt worden. Und nicht nur ob der elf Treffer in 35 Einsätzen für die U 21 des HSV, die er als Kapitän angeführt hatte. Solch ein Mann tut natürlich auch dem Spiel des FCM gut – derzeit in erster Linie dem Spiel der U 23 in der Oberliga Süd. Und so soll es auch am Sonnabend auf Platz zwei der MDCC-Arena gegen Auerbach sein (14 Uhr)