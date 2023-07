FCM-Neuzugang Leon Heynke (am Ball/gegen Christian Beck) gehört zu den erfahrenen Akteuren im jungen Oberliga-Team. Der 23-Jährige kam in 110 Regionalliga-Spielen für Germania Halberstadt und Lok Leipzig zum Einsatz.

Magdeburg - Nach dem Schlusspfiff war der aufregende Tag für Lirim Hoxha noch nicht ganz beendet. Gemeinsam mit einigen Mitspielern absolvierte der 21-Jährige, der am Dienstagvormittag als dritter Neuzugang bei der U 23 des 1. FC Magdeburg vorgestellt wurde und schon am Abend beim furiosen 8:1-Testspielerfolg gegen den FSV Schöningen zum ersten Mal traf, noch einige Tempoläufe. Dann hatte auch Hoxha seinen wohlverdienten Feierabend und verließ den Nebenplatz an der MDCC-Arena mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht.