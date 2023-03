Der 1. FC Magdeburg II will die Hinspiel-Niederlage gegen Haldensleben in der Fußball-Verbandsliga korrigieren. Auch der SV Fortuna und der MSC Preussen rechnen sich etwas aus.

Magdeburg - Das Magdeburger Verbandsliga-Trio hat am Sonnabend ab 14 Uhr einiges vor. Zum einen will die U 23 des FCM, die das Klassement anführt, die Hinspielniederlage beim Haldensleber SC korrigieren und den Verfolger SSC Weißenfels auf Distanz halten. Zum anderen wird der SV Fortuna den Tabellenvorletzten SV Blau-Weiß Farnstädt nicht unterschätzen und geht personell gut gerüstet in das Duell. Dagegen will der MSC Preussen den Aufwind aus dem jüngsten Sieg auch im Heimspiel gegen den SC Bernburg für sich nutzen.