Bei der U 23 des 1. FC Magdeburg gab es einige personelle Veränderungen. Der Auftakt in Plauen fällt erneut aus.

Magdeburg. - Immerhin: Dieses Mal musste die U 23 des 1. FC Magdeburg nicht wie im Dezember die 250 Kilometer lange Reise ins Vogtland buckeln. Bereits am Freitag flatterte die Nachricht rein, dass das Spitzenspiel der Fußball-Oberliga Süd beim VFC Plauen erneut witterungsbedingt abgesagt wurde. Doch die Magdeburger waren vorbereitet. „Wir werden einen vereinsinternen Test bestreiten und haben so dennoch einen sehr guten sportlichen Vergleich“, erklärt Pascal Ibold, der die FCM-Reserve gemeinsam mit Petrik Sander coacht. In jenem vereinsinternen Vergleich könnte auch ein Winter-Neuzugang zum Einsatz kommen.