Magdeburg - Über eines haben sie sich beim 1. FC Magdeburg II jüngst richtig gefreut. So nahm die Leidensgeschichte des Hector Hink vier Tage vor dem Oberliga-Heimspiel an diesem Sonnabend (14 Uhr) gegen Motor Marienberg ein Ende. Nach ewig langer Zwangspause aufgrund eines Kreuzbandrisses und daraufhin auch noch eines Außenmeniskusrisses kam der 20-Jährige am Dienstag im Test beim MSC Preussen erstmalig wieder zum Einsatz. Und er erzielte sogar den 10:1-Endstand. „Das war super und wichtig für ihn“, betont Pascal Ibold, der den Club gemeinsam mit Petrik Sander coacht.

An diesem Sonnabend wird der Kreativspieler nicht im Kader des Tabellenführers stehen. Denn „wir werden ihn weiter behutsam heranführen“. Neben ihm, Verteidiger Leon Heynke (Muskelfaserriss) und Mittelfeldmann Bennet Kluge (Kreuzbandriss) steht auch Felix Vogler nicht zur Verfügung. Denn der Offensivakteur hat sich im Training verletzt. „Bei ihm besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss“, schildert Ibold. Abgesehen davon bewertet Ibold die vergangenen zwei Wochen ohne ein Pflichtspiel positiv: „Es war wichtig, dass wir Intensität und Umfang des Trainings mal runterfahren.“

FCM II kennt Auftreten aus Vorsaison

In ihrem siebten Oberligaspiel in dieser Saison will Blau-Weiß nun den sechsten Sieg holen. Und Ibold ist „optimistisch zu gewinnen, wenn wir wieder unsere Leistung zeigen“. Die Gäste aus Marienberg werden wohl zurückhaltend agieren. Ibold: „Es hat sich so entwickelt, dass viele Gegner tiefer stehen und sich auf die Abwehr konzentrieren.“ Häufig gelang es dem Club in dieser Saison bisher, Pressing schnell und technisch stark zu überspielen. „Die Gegner haben erkannt, dass es schwierig werden kann gegen uns, wenn man presst“, meint der 33-jährige Ibold dazu.

Sorgen bereitet es Ibold allerdings nicht, sollten sich die Kontrahenten künftig tatsächlich weitestgehend auf die Defensive beschränken. Schließlich kennen die Elbestädter diese Herangehensweise der Gegner aus der Verbandsliga: „Wir haben ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als gegen sehr defensive Teams zu spielen.“ Wie in der mit dem Aufstieg gekrönten Saison geht es dann darum, „dass wir Lösungen finden und unsere Kontersicherung funktioniert“. Für Lösungen möchte auch Hink bald wieder sorgen, aber erstmal drückt er seinen Kollegen an diesem Sonnabend die Daumen.