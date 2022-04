FCM-Nachwuchs muss noch um Klassenerhalt zittern

Vor dem letzten Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga muss der 1. FC Magdeburg noch um den Klassenerhalt zittern. Nach zwei ausgelassenen Matchbällen soll am Sonnabend der Dritte sitzen.

Magdeburg - Nachdem am Sonnabend der Schlusspfiff ertönt war, gingen sofort alle Blicke auf die Telefone. Weil sich die A-Junioren des 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden auf dem Nebenplatz an der MDCC-Arena mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden getrennt hatten, war klar: Keiner von beiden hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga Nord/Nordost aus eigener Kraft gesichert. Der Blick auf die anderen Resultate bestätigte: Sowohl der FCM als auch die SGD müssen vor dem letzten Spieltag, der am Sonnabend ausgetragen wird, noch um den Ligaverbleib zittern.