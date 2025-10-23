Teamchef Jürgen Brennecke zieht Saisonbilanz: Wer waren die Dauerbrenner? Wer die besten Schützen? Welcher war der bewegendste Moment?

Kai Kühne (l.) und Steffen Plock hatten ihren Anteil an der großen Spendensumme, die der FCM in dieser Saison mitsammelte.

Magdeburg - Am 31. Oktober kommen sie wieder zusammen, diesmal nicht zu einem Spiel, diesmal zu einem gemütlichen Treffen unter blau-weißen Freunden. Die Traditionself des 1. FC Magdeburg wird dann Bilanz ziehen. Vor allem Jürgen Brennecke, der Teamchef, wird das. Und er schickt schon mal diese Worte in den Abend: „Ich gehöre zu jenen, die immer gewinnen wollen. Aber stolz macht mich noch mehr, dass es für alle Spieler nach wie vor eine Ehre ist, für den FCM zu spielen.“