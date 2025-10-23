Fußball FCM-Traditionself: Große Spende, emotionaler Abschied
Teamchef Jürgen Brennecke zieht Saisonbilanz: Wer waren die Dauerbrenner? Wer die besten Schützen? Welcher war der bewegendste Moment?
23.10.2025, 10:00
Magdeburg - Am 31. Oktober kommen sie wieder zusammen, diesmal nicht zu einem Spiel, diesmal zu einem gemütlichen Treffen unter blau-weißen Freunden. Die Traditionself des 1. FC Magdeburg wird dann Bilanz ziehen. Vor allem Jürgen Brennecke, der Teamchef, wird das. Und er schickt schon mal diese Worte in den Abend: „Ich gehöre zu jenen, die immer gewinnen wollen. Aber stolz macht mich noch mehr, dass es für alle Spieler nach wie vor eine Ehre ist, für den FCM zu spielen.“