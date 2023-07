In der vergangenen Saison absolvierte Ian Adrian Felgenhauer (rechts) 16 Ligabegegnungen für Sudenburg. Nun möchte der Mittelfeldspieler "voll angreifen".

Sudenburg - Ian Adrian Felgenhauer liebt die besondere Konstellation bei seinem Verein Roter Stern Sudenburg. Denn beim Stadtoberligisten spielt der 20-Jährige mit „Jungs zusammen, die seit 15 Jahren meine besten Freunde sind“. Bei jenen Sandkastenfreunden handelt es sich um Carlos Danilo Amhof, Nico Wildenhof und Tom Peter Telge, die wie er alle im Mittefeld daheim sind. „Tom ist schon ewig da und sein Stiefvater Tino Schulz ist auch der Co-Trainer“, schildert Felgenhauer und ergänzt: „Tom hat immer gesagt, dass wir zu Roter Stern kommen sollen.“ Und sie kamen.

Seit der vergangenen Saison trägt das Quartett gemeinsam das Trikot des Teams. Und Felgenhauer schwärmt davon „mit Jungs auf dem Platz zu stehen, die man schon ewig kennt, mit denen die Chemie stimmt und bei denen oben Licht brennt“. Und auch mit den weiteren Mannschaftskollegen versteht sich der 1,78-Meter-Mann ausgezeichnet: „Die Mannschaft ist wirklich super, charakterlich passt da wirklich alles“. Er fühlt sich total „angekommen bereits seit Tag eins“, denn „sie haben uns echt krass empfangen und gut integriert“.

Nach „Kennenlernphase“ nächster Schritt

Gleichwohl war die Anfangszeit nicht leicht für ihn. Er spielte zuvor für die Reserve des MSC Preussen „und irgendwas hat mit der Abmeldung dann gehakt“. Aus diesem Grund war Felgenhauer erst einmal gesperrt. Doch auch als der Neuzugang noch zum Zuschauen verdammt war, wollte er sich bereits aktiv einbringen. Also „war ich auch in der Zeit, in der ich nicht auflaufen durfte, immer zum Zugucken da bei den Spielen“. Vor allem, weil der Rechtsfuß erst im zweiten Halbjahr ins Geschehen eingreifen durfte (16 Einsätze dort), bezeichnet er jene Saison als „Kennenlernphase“.

Für die zweite Saison verfolgt Felgenhauer, der eine Ausbildung als Hörakustiker absolviert, ein ehrgeiziges Ziel: „Nun wird voll angegriffen.“ Und mit einem Lachen ergänzt er: „In der ersten Saison wurden die anderen noch geschont, aber jetzt werden die gut angetrieben.“ Was vordergründig als Witz gemeint ist, beinhaltet doch einen wahren Kern – der junge Akteur möchte als „Motivator“ agieren: „Ich versuche dazu beizutragen, dass nicht nur ich mich stetig steigere, sondern auch die anderen sich verbessern.“

Reich ist voll des Lobes

Sein Trainer Patrick Reich lobt den Youngster genau für seine bereits ausgeprägten Führungsqualitäten: „Seine Meinung zählt schon, und er wird von den älteren Spielern sehr respektiert.“ Überhaupt zeigt sich der Coach angetan von seinem Schützling: „Er ist schon ein sehr kompletter Spieler – technisch, was die Taktik angeht und auch körperlich.“ Dieses Lob freut Felgenhauer, der noch im Elternhaus wohnt und gerne Zeit mit seiner Familie verbringt, wie er betont: „Es ist schön, wenn man sowas über sich hört.“

Auf dem Rasen überzeugt der Akteur mit der Trikotnummer 22 mit Vielseitigkeit. Er vereint Offensivdrang mit Abräumer-Qualität. Felgenhauer, der ehrgeizig ist und gerne im Fitnessstudio malocht, blickt zufrieden auf seine fußballerische Ausbildung bei Jugendverein MSC Preussen zurück. Begeistert erinnert er sich an eine Talentförderung des Deutschen Fußball-Bundes, an der der zentrale Mittelfeldspieler als Heranwachsender teilnahm: „Ich war da jeden Tag auf dem Sportplatz.“ Mit seinen Kollegen von Sudenburg auf dem Sportplatz möchte er in der neuen Saison den Aufstieg schaffen. Und sollte dieser gelingen, würde Felgenhauer sicherlich mit seinen drei Freunden ausgelassen feiern.