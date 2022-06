Floorball-Tigers revanchieren sich bei Leipzig für Hinspielpleite

Magdeburg - Es gab auch Spieltage in dieser Saison, da hätte Steven Ehebrecht womöglich gerne in den Schläger gebissen. Wahlweise auch ins Parkett. Einen dieser Tage hatte der spielende Trainer der Floorball Tigers am 30. Oktober des vergangenen Jahres mit seiner Mannschaft erlebt, als er wie in zwei anderen Punktspielen der Regionalliga Ost in dieser Saison mit seinen Floorball Tigers mit 7:8 dem MFBC Schkeuditz/Leipzig unterlag – darunter zweimal sogar nach Verlängerung. Nun aber haben die Tigers das Glück zurückerobert, haben sich erfolgreich revanchiert im Rückspiel in Schkeuditz, haben mit 6:5 (1:3, 3:0, 2:2) gewonnen. Und dabei „die in meinen Augen beste Saisonleistung in der Defensive gezeigt“, lobte Ehebrecht seine Mannschaft.