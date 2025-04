Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem Kanuten Moritz Florstedt vom SCM und der U 23 des FCM in der Fußball-Oberliga. Auch die Handball-Youngsters des SCM waren trotz der knappen Niederlage in Flensborg zufrieden. Die Sporthöhepunkte des Wochenendes:

Magdeburg - Zweiter Platz über 250 Meter, Siebter Platz über 1.000 Meter: Kajakfahrer Moritz Florstedt vom SC Magdeburg hat seine Ziele bei der ersten nationalen Qualifikation für die internationale Saison erreicht. Der 23-Jährige vom SCM musste sich am Sonnabend auf dem Wedau-Kanal in Duisburg auf der kurzen Distanz nur Olympiasieger Jakob Schopf um lediglich 0,065 Sekunden geschlagen geben. Über die ungeliebten 1.000 Meter fehlten ihm beim Sieg von Jakob Thordsen sieben Sekunden zum Podest. „Die erste Quali war sehr gut, es hätte nicht besser laufen können“, so Florstedt.