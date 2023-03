Aktuell läuft es beim Verbandsligisten SV Fortuna. Trainer Dirk Hannemann sieht darin aber erst einen Anfang. Wie auch der FCM II tritt sein Team am Sonnabend auf heimischem Platz an.

Marvin Temp (links), Marius Popke und Hannes Weidemeier mussten beim jüngsten Fortuna-Sieg in Gardelegen angeschlagen runter. Temp und Popke werden aller Voraussicht nach auch dieses Wochenende fehlen, bei Weidemeier (Wade) sieht es besser aus.

Magdeburg - Alle drei Teams aus der Elbestadt sind an diesem Wochenende zur gleichen Zeit in der Verbandsliga gefordert: am Sonnabend ab 14 Uhr. Primus 1. FC Magdeburg II empfängt den SV Blau-Weiß Farnstädt, der SV Fortuna spielt daheim gegen Lok Stendal und der MSC Preussen ist beim 1. FC Romonta Amsdorf zu Gast.