Fortuna-Coach Hannemann zum Saisonziel: „Wir sind nicht weit weg“

Der SV Fortuna Magdeburg hält an seinem Ziel in der Fußball-Verbandsliga fest. Was die Mannschaft noch benötigt, um es zu erreichen.

Jubel der beiden besten Schützen in der bisherigen Saison: Marvin Temp (l.) hat bereits 15, Hannes Ehrhardt fünf Treffer auf seinem Konto. Am 9. Januar starten sie mit ihrer Mannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Magdeburg - Im letzten Einsatz des vergangenen Jahres hat Dirk Hannemann die nächste Generation einem Test unterzogen: Drei A-Junioren standen im Aufgebot des SV Fortuna Magdeburg beim Hallenturnier in Gardelegen. Und diese haben einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, sich gegen Männer durchsetzen zu müssen. „Physische Präzenz“ lautete nämlich das Motto. In diese wiederum muss der älteste Nachwuchs vom Schöppensteg noch hineinwachsen. Auch in der aktuellen Saison in der Fußball-Verbandsliga, die die Fortunen mit 22 Punkten und auf dem neunten Platz nach einer unvollständigen Hinrunde – das Spiel gegen Gardelegen war der Witterung zum Opfer gefallen – abgeschlossen haben.