Magdeburg - Niklas Wuckelt ist zu seinem Debüt in der Verbandsliga gekommen, beim Haldensleber SC stand er am Sonnabend zwischen den Pfosten des SV Fortuna. Ein 1,96-Meter-Hüne, für den sich Trainer Dirk Hannemann vor allem ob seiner Präsenz entschieden hatte, waren doch Stammkeeper Leonard Wolter wie auch Malte Domitz vom Studium aus ins Skilager gereist. Wuckelt verlebte allerdings einen sehr geruhsamen Nachmittag. „Er musste sich nicht einmal auszeichnen“, berichtete der Coach, der diesmal nicht im Pressing, sondern im Raum verteidigen ließ. So wenig hatten die Fortunen im Waldstadion zugelassen – und so viel am Ende der Partie gewonnen.

