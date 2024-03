Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

magdeburg. - Fortuna II und der MSV Börde befinden sich in denkbar unterschiedlichen Situationen. Während die Elf vom Schöppensteg mit zwei Siegen und zwei Remis im neuen Jahr auf der Erfolgswelle in der Fußball-Landesliga Nord reitet, herrscht beim MSV nach einem 0:1 (0:1) daheim gegen den Osterburger FC Krisenstimmung. Die Fortuna spielte am Sonnabend ebenfalls zu Hause und setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen den Eilslebener SV durch.