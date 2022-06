Fußball-Verbandsliga Fortuna lässt nichts zu

Der SV Fortuna hat den Sprung in die Aufstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga wieder selbst in der Hand. Nach der starken Leistung und dem 2:0-Erfolg am Sonnabend gegen Gardelegen sowie der Niederlage des Haldensleber SC gegen MSC Preussen hat sich die Mannschaft von Trainer Dirk Hannemann auf Patz vier vorgeschoben.