Fortuna schießt sich frei

Neustadt - Dirk Hannemann ist bereits in seiner elften Saison der Trainer des SV Fortuna Magdeburg, aber an einen Sieg seiner Mannschaft in derartiger Höhe kann sich der 52-Jährige nicht erinnern. In der Verbandsliga haben die Neustädter am Sonnabend den 1. FC Romonta Amsdorf mit 7:1 (2:1) bezwungen. Kantersieg nennt man solch einen Erfolg, den Hannemann wie folgt resümierte: „Wir haben uns ein bisschen freigeschossen. Wir haben aber auch die Hälfte unserer Chancen nicht genutzt.“ Die Hälfte von 14 Möglichkeiten also. Trotzdem war am Ende das Glas halbvoll.