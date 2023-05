Die A-Junioren des SV Fortuna müssen nach dieser Saison in der Regionalliga Nordost absteigen. Aber nicht nur diese Ära endet nach dem finalen Abpfiff am Sonntag in Babelsberg.

Magdeburg - Ein letztes Mal in dieser Saison geht es für die A-Junioren-Fußballer des SV Fortuna Magdeburg am Sonntag auf Reisen – und ein vorerst letztes Mal in der Regionalliga. Eicke Schiller wird allerdings nicht mehr in einem der Kleinbusse nach Potsdam-Babelsberg sitzen. Der Übungsleiter hat sein letztes Spiel bereits gecoacht und gestern Abend die letzte Trainingseinheit geleitet. Im Sommer trennen sich die Wege am Schöppensteg.