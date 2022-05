Fortunas A-Junioren kommen über die Mannschaft zum Erfolg

Mit einem Heimsieg über die VSG Altglienicke haben die A-Junioren des SV Fortuna die erste Bewährungsprobe im neuen Jahr bestanden. Mit Tennis Borussia Berlin wartet nun allerdings ein echter Gradmesser in der Regionalliga.

Magdeburg - So ganz vorüber war die Vorbereitung für die A-Junioren-Fußballer des SV Fortuna Magdeburg mit dem Auftakt zur zweiten Saisonhälfte in der Regionalliga Nordost noch nicht. Zwar feierte die Mannschaft von Eicke Schiller am Sonnabend einen wichtigen 3:1-Heimerfolg über die VSG Altglienicke, dennoch bat der Übungsleiter seine Schützlinge gestern zu einem weiteren Test.