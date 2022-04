Frank Schauer läuft als Schnellster ins neue Jahr

Magdeburg - Am Start hatte Frank Schauer noch allen den Weg gezeigt, im Ziel wartete er auf die Konkurrenz: Der 32-Jährige ist am letzten Tag 2021 als Schnellster ins neue Jahr gelaufen. Schauer setzte sich bei der 46. Auflage des Silvesterlaufes des Vereins Magdeburger Laufkultur 08 (MLK 08) im Wettbewerb über zehn Kilometer in 33:53,5 Minuten und vor Lukas Lembcke (SV Kali Wolmirstedt/34:45,4) und Arvid Michaelis (LAC Aschersleben/34,52,8) durch. So weit zur sportlichen Freude des deutschen Marathon-Meisters von 2013, damals für den SC Magdeburg. Und nun zur Freude des Organisators.