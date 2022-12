Frauen des MSV Börde kassieren Packung gegen ATV Leipzig

Die Hockey-Spielerinnen des MSV Börde warten weiter auf die ersten Punkte in der disjährigen Mitteldeutschen Verbandsliga. Gegen den ATV Leipzig kam das Team heftig unter die Räder.

Magdeburg - Nicola Kippert räumte mit ihren Teamkolleginnen die Sporthalle in Sudenburg auf und schnaufte erst mal durch. Die Perspektive während der 2:15 (1:8)-Niederlage ihres MSV Börde gegen den ATV Leipzig II in der Mitteldeutschen Verbandsliga war schließlich sehr ungewohnt für die 27-Jährige. Die spielende Trainerin ist schließlich gelernte Feldspielerin, half jedoch am Sonnabend im Tor aus.