Schwimmen Für Anna-Maria Börstler vom SCM sind es zwei Atemzüge bis zur Norm

Wer glaubt, in Magdeburg würden nur Langstreckler gemacht, kennt Anna-Maria Börstler noch nicht. Die 15-Jährige hat sich auf den Sprint spezialisiert und will in diesem auch das Ticket zur JEM in Bukarest lösten.