Cracau - Peter Lemke hat im Fußball schon einiges gesehen. Deshalb ist der 56-Jährige eben erfahren genug. Und deshalb bleibt der Trainer des BSV 79 recht entspannt – trotz der zwölf Zähler in der Landesklasse 2. Und auch trotz der gleichen Punktzahl wie Grün-Weiß Möser auf dem ersten Abstiegsplatz. Warum eigentlich? „Ich habe die Truppe damals mit drei Punkten übernommen“, erinnert sich Lemke an die Vorsaison, in der er mit den Cracauern dennoch am Ende die Klasse hielt.