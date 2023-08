Leo Lipowski hat am Sonntag die Aufholjagd des MSV Börde mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 eröffnet. Am Ende landeten die Stadtfelder einen 3:2-Erfolg beim Ummendorfer SV.

Magdeburg - Als Sascha Sommer am vergangenen Sonntag in seiner Halbzeitansprache das Wort an seine Mannschaft richtete, blickte der Übungsleiter des MSV Börde in durchweg entschlossene Gesichter. „Jeder hat daran geglaubt, dass wir das Ding noch drehen werden“, berichtete Sommer. Und sie haben es gedreht. Nach 0:2-Pausenrückstand siegten die Stadtfelder zum Saisonauftakt der Landesliga Nord mit 3:2 beim Ummendorfer SV. Doch dies soll erst der Anfang gewesen sein.