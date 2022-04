Für den USC sind es nur noch drei Punkte bis zum Saisonziel

Die Drittliga-Volleyballer des USC Magdeburg empfangen am Sonntag Pinneberg-Halstenbek. Mit einem Sieg können die Schützlinge von Marko Schulz und Dennis Raab bereits das Saisonziel erreichen.

Wollen am Sonntag den Klassenerhalt erreichen: Christopher Kirst (r.) und Christoph Liebsch.

Magdeburg - Der USC Magdeburg hat einen Vorteil: Das zweite Spiel, auf das es für die Drittliga-Volleyballer tatsächlich ankommt, wird bereits am Sonnabend ausgetragen. Zwischen dem TSV Spandau und dem Kieler TV. Und je nachdem, wie diese Partie endet, wissen die Schützlinge von Marko Schulz und Dennis Raab, mit welchem Ergebnis sie das erste Spiel, auf das es ankommt, gestalten müssen. Das eigene nämlich, zu dem der Aufschlag am Sonntag um 16 Uhr in der heimischen Campushalle erfolgt.