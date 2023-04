In welcher Liga Andrej Karenik (l.), Ronny Deumeland (r.) und ihre Teamkollegen der Rolling Baskets in der kommenden Saison Körbe werfen, ist noch ungewiss.

Magdeburg - Bei den Rolling Baskets Magdeburg stellt sich „eine nicht einfach zu klärende Frage“, wie es Spielertrainer Stephan Müller formuliert. Es geht darum, wie sich die Baskets künftig aufstellen wollen. Konkret gilt es zu klären, in welcher Liga die Elbestädter in der kommenden Saison antreten und, ob sie erstmalig zwei Teams an den Start bringen. Die Angelegenheit sorgt bei Müller, der auch Hauptorganisator ist, derzeit für Kopfzerbrechen. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen möchte er in nächster Zeit zu einer Entscheidung kommen.