Die Wasserball-Union (WUM) peilt den Aufstieg in die Bundesliga an. Nach dem letzten der vier Turnierspiele am Wochenende in München wollen die Magdeburger ihre Rückkehr bejubeln. Es wäre aus mehreren Gründen ein wichtiger Schritt.

Duncan Händel (l.), Willi Block und Torhüter Marc Böer sind am Wochenende viermal im Becken gefordert – und wollen am Ende den Aufstieg in die Bundesliga bejubeln.

Magdeburg - Zehn Jahre ist es her, als die Volksstimme über den Abgesang der Wasserball-Union (WUM) schreiben musste. Als die damalige Mannschaft aus dem Bild der Bundesliga verschwand. Als der damalige Kapitän Christopher Bott zum Abstieg in Liga zwei erklärte: „Es war nur eine Frage der Zeit.“ Acht Jahre hatten es die Magdeburger bis zum Frühling 2013 im Oberhaus des deutschen Wasserballs durchgehalten. Schön war es gewesen, auf diesem hohen Niveau um Punkte zu kämpfen. Schön soll es wieder werden nach diesem Wochenende. In der Olympia- Schwimmhalle am Coubertainplatz 1 in München kämpft die WUM um ihre Rückkehr in die Beletage. In einem Turnier mit fünf Mannschaften. Im Modus Jeder gegen jeden. Die ersten beiden Teams steigen auf. „Alle sind gewillt, das Ding zu reißen“, sagt Detlef Klotzsch.