Nach dem Erreichen des Halbfinals in der Vorsaison startet die A-Jugend des SC Magdeburg wieder mit großen Ambitionen in die neue Bundesliga-Spielzeit. In dieser bieten nicht nur neue Gegner eine spannende Aufgabe für Trainer Julian Bauer.

Magdeburg - Schon seit 2014 ist Julian Bauer – in diesem Sommer von der Handball-Bundesliga zum deutschlandweiten „Nachwuchstrainer des Jahres“ ausgezeichnet – in verschiedenen Funktionen als Coach beim SC Magdeburg tätig. Er kennt jeden Mitarbeiter des Vereins, jeden Trainerkollegen, kennt in der Mehrzweckhalle an der MDCC-Arena ebenso wie in der Hermann-Gieseler-Halle jede Diele. Und doch: Wenn Bauer über die heute beginnende neue Saison in der A-Jugend-Bundesliga nachdenkt, „ist es fast so, als hätte ich eine neue Mannschaft übernommen“, sagt Bauer. Denn nicht nur das Gesicht des Teams hat sich auf zahlreichen Positionen verändert, auch die Bundesliga-Staffel ist mal wieder eine neue.