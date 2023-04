Der BSV 79 ist in der Landesklasse 2 heimstark. Dies hängt insbesondere mit seiner speziellen Spielart zusammen.

Sascha Gruschinski (am Ball) und der BSV 79 arbeiten Fußball.

Magdeburg - Als Bogdan Miriuta am vergangenen Sonnabend kurz vor dem Spielende zum Fallrückzieher angesetzt und diesen stilvoll unter die Latte vollstreckt hat, staunte Sascha Gruschinski an der Seitenlinie nicht schlecht. Es war der Treffer zum 6:0-Endstand des BSV 79 im Heimspiel gegen den VfB Ottersleben II. Es war ein Treffer, wie man ihn in Gefilden wie der Fußball-Landesklasse 2 selten zu sehen bekommt. Und vor allem war jener Treffer der „Kategorie Zaubertor“ einer, der untypisch für die Philosophie des Bauarbeitersportvereins ist. „Wir waren noch nie die Mannschaft, die den Kombinationsfußball von hinten aufgezogen hat“, sagt Sascha Gruschinski mit einem Grinsen und ergänzt: „Es geht immer darum, gallig zu sein und Fußball zu arbeiten.“