Fußball: Fortuna-A-Jugend verspielt Führung gegen Halleschen FC

Magdeburg - So mancher Zuschauer am Schöppensteg rümpfte am Sonntag die Nase. „Wie kann man dieses Spiel nach so einer ersten Halbzeit aus der Hand geben?“, fragte sich nicht nur Trainer Eicke Schiller im Nachgang an die 2:5 (2:1)-Heimniederlage der A-Junioren des SV Fortuna gegen den Halleschen FC. Im Tableau der Regionalliga Nordost rutschten die Neustädter auf den vorletzten Tabellenplatz ab. „Wir sind an unserer Mentalität gescheitert“, haderte Schiller nicht zum ersten Mal in dieser Saison.