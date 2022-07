Landesliga Nord Fußball: MSV Börde startet mit Rückenwind in die Vorbereitung

In der Rückrunden-Tabelle der Fußball-Landesliga Nord war der MSV Börde auf Rang drei. In der Mannschaft von Trainer Marcus Mähnert hat das eine positive Dynamik entwickelt, die er in die kommenden Saison übertragen möchte.