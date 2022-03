Fußball: Preussen können für Fortuna Zünglein an der Waage werden

Magdeburg - Wer mit Torsten Marks über seinen MSC Preussen spricht, spricht über einen sportlichen Überlebenskampf. Dass er mit seiner Mannschaft in diese Situation geraten ist, kann er ihr „nicht zum Vorwurf machen“, sagte der Trainer. „Wir kommen schon in der gesamten Saison nicht in den Rhythmus. Wenn ein Spieler zurückkehrt, fallen drei wieder aus, das ist einfach eine Katastrophe“, machte er seiner Enttäuschung Luft. Der MSC stürzt nämlich von einer Corona-Erkrankung in die nächste. Manche haben auch nach der offiziellen Genesung noch hartnäckig mit den Nachwirkungen der Virusinfektion zu kämpfen, sind kaum belastbar, müssen sich nach nur einer Trainingseinheit wieder in die Regeneration begeben. „Ich will aber nicht jammern“, sagt Marks. Die Situation ist so, wie sie ist. Die Ansetzung in der Staffel Nord der Fußball-Verbandsliga ist ebenfalls so, wie sie ist. Und entsprechend dieser muss der MSC am Sonnabend (14 Uhr) beim Haldensleber SC antreten. Marks: „Wir haben trotzdem einen Plan und hoffen, dass er aufgeht.“