Fußball: SG Handwerk kassiert herbe Pleite gegen Arminia II

Magdeburg - Mit sechs Siegen und drei Remis bei lediglich zwei Pleiten spielte sich die SG Handwerk in der Hinrunde an die Spitze der Fußball-Stadtoberliga. Zum Start in das neue Jahr landete das Überraschungsteam der Liga allerdings unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Im Spitzenspiel beim SV Arminia Magdeburg II gab es ein derbe 1:6 (0:2)-Klatsche.