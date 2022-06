Fußball-Verbandsliga: Fortuna gewinnt, Preussen verliert

Mit unterschiedlichem Erfolg verlief der Re-Start für die Magdeburger Verbandsligisten. Während der SV Fortuna in der Ferne jubelte, kassierte der MSC Preussen zum Jahresauftakt einen Dämpfer.

Barlebens Dennis Spitzer, hier im Duell mit dem Preussen Marcus Preuss (rechts), glich am Freitagabend den frühen Rückstand aus und leitete so die Wende ein.

Magdeburg - Unterschiedlich waren die Gemüter bei den beiden Magdeburger Vertretern nach dem Re-Start in der Fußball-Verbandsliga am Freitagabend. Während der MSC Preussen beim FSV Barleben enttäuschte und mit 1:4 (1:2) verlor, überzeugte der SV Fortuna beim 3:1 Erfolg in Thalheim auf ganzer Linie.