Für die U-23-Ruderer des SCM haben sich auf dem Weg zur WM in Plowdiw nicht alle Wünsche bei den Kleinboot-Meisterschaften erfüllt.

Paul Berghoff wollte sich im vorderen Feld des A-Kaders einreihen und ist 14. geworden. So startet er ein letztes Mal für die U 23.

Magdeburg - Paul Berghoff mag keinen Schiebewind, völlig egal, aus welcher Richtung er kommt. Er mag es, schnell zu rudern, und er mag den Erfolg. Und er kann schon mal einige Tage unzufrieden sein, wenn sich seine Wünsche nicht erfüllt haben. So gesehen und geschehen am vergangenen Wochenende bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften in Brandenburg, als der Ruderer vom SC Magdeburg nach vier erfolgreichen Jahren im Juniorenbereich zum Elitekader aufschließen wollte und sich letztlich mit dem 14. Gesamtplatz zufrieden geben musste. Wie Berghoff sein Endergebnis resümierte? „Erstmal ist es schlecht, die Stimmung ist noch getrübt“, sagte der 21-Jährige nach der wohl ersten schlaflosen Nacht nach der Regatta.