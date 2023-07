Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Maribor/Magdeburg - Phileas Daniel hat einen klugen Spruch in seinem Handystatus notiert. Und der geht so: „Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht.“ Dieses Motto steht nicht nur seit zwei Jahren an angegebener Stelle. Es galt zudem und nicht zuletzt für das Spiel der U-17-Nationalmannschaft bei den Europaspielen (EYOF), als sie am Sonnabend im slowenischen Maribor gegen den Gastgeber antrat. Daniels kurzes Fazit zum Spiel: „Wir waren überlegen.“ Das bestätigen die nackten Zahlen.