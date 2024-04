Beim 3:0-Auswärtssieg in Bischofswerda ist die 17-Jährige die Matchwinnerin des MFFC. Und überhaupt überzeugt sie.

Theresa Große traf beim Sieg in Bischofswerda doppelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im vergangenen Sommer war Theresa Große aus dem eigenen Nachwuchs heraus fest zum Regionalliga-Kader des Magdeburger FFC gestoßen. „Anfangs war sie noch ziemlich schüchtern“, erinnert sich ihr Trainer Alexander Auer. Mittlerweile aber hat die 17-Jährige ihren festen Platz in der Mannschaft gefunden – und war jüngst mit ihren beiden Premierentreffern in der dritthöchsten deutschen Spielklasse beim 3:0-Auswärtssieg in Bischofswerda sogar die Matchwinnerin des MFFC.