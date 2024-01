SCM-Youngster Fritz-Leon Haake will beim Dessau-Roßlauer HV den Durchbruch in die zweite Liga schaffen.

Magdeburg - Für dieses Wochenende musste sich Fritz-Leon Haake nur ein Kreuz in seinen Terminkalender setzen. Mit den SCM-Youngsters ist der Handballer morgen im Drittliga-Gastspiel bei den Füchsen Berlin II (14 Uhr) gefordert. Folgende Wochenenden könnten für den Rückraumspieler dagegen schon deutlich stressiger werden. Dann nämlich, wenn Haake nicht „nur“ für die Grün-Roten in Liga drei, sondern wie vorgesehen auch für den Dessau-Roßlauer HV in der 2. Bundesliga aufläuft. In dieser feierte der Youngster vor einem Monat bereits sein Debüt.